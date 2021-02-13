لا يوجد طريق مسدود في قاموس الحرس الثوري/فنّنا تهشيم أيادي قوى الاستكبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقد اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، في ذكرى عملية والفجر 8، مؤتمراً بالفيديو كنفرانس مع قادة القوات، فيالق المحافظات وقال: "كانت المهمة الرئيسية للثورة الإسلامية هي وراثة المستضعفين وانتصارهم على قوى الاستكبار وحوكمة السيادة الإلهية على الأرض".

واعتبر اللواء سلامي أن عملية والفجر 8 المجيدة والمنتصرة هي إحدى التكريمات والمبادرات المهمة للحرس الثوري الإيراني خلال الدفاع المقدس.

وأكد اللواء سلامي أن الحرس الثوري لعب دورًا متميزًا وبارزًا في تحقيق الانتصارات والإنجازات العظيمة للثورة والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية.

وأكد القائد العام للحرس الثوري أنه لا يوجد طريق مسدود أمام الحرس الثوري، وفن الحرس الثوري هو كسر القوى المستكبرة".

وأضاف: "حروبنا الكبرى باقية، العدو لا يزال موجودًا بالرغم من ذبوله لكنه لا يزال خطيرًا ولا يريد قبول الهزيمة ويجب على الحرس الثوري الإيراني أن يواصل التألق في وسط الميدان وحماية العناصر الأصلية للحرس الثوري الإيراني مهمة جادة لحماية المعلومات بروح الحرس الثوري الإيراني.

وأكد اللواء سلامي أن الحرس الثوري الإيراني يعتبر نفسه خادمًا للشعب الايراني ورائدًا في حل مشاكل الشعب. /انتهى/