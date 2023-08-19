اللواء سلامي: نخوض حربا شاملة مع العدو لكننا لانشعر بها لاننا اقوياء جدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، قال اليوم السبت في حديثه خلال الجمعية العليا الرابعة والعشرين لقادة الحرس الثوري ومسؤوليه، وضمن تقديمه التعازي بمناسبة ايام شهر صفر والتي صادفت فترة أسر آل البيت عليهم السلام، أشار اللواء حسين سلامي الى جوانب الادارة المحنكة والواعية لقائد الثورة الاسلامية خلال العقود الاربعة الاخيرة، وقال: ان الادارة الواعية والتوجيه الذكي والمحنك للإمام الخامنئي عبرت بإيران الاسلامية من الحظر والتهديد والضغوط الاقتصادية والفتن الكبرى والحروب النفسية الى بر الامان.

وأكد قائد للحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي: امريكيا تواجه طريقا مغلقا في مواجهة ايران وهي تدرك انها ستواجه الفشل والهزيمة أمام الجمهورية الاسلامية سواء من خلال العقوبات او من دونها.

ولفت القائد العام لقوات حرس الثورة أن: سبب قوة الحرس الثوري الإيراني هو أن تلاميذ الحرس يرى القوى غير الإلهية والغربية على أنها ضعيفة ولا قيمة لها.

وأشار اللواء سلامي إلى أن ايران تخوض اليوم حربا شاملة على كافة الصعد مع العدو لكننا لانشعر بها لاننا اقوياء جدا.

**يتبع