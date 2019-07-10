روحاني: باب الدبلوماسية مفتوح وهدفنا تنفيذ الجانبين لالتزاماتهما النووية

ولدى استقباله المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، امانويل بون، أعرب حسن روحاني عن تقديره وترحيبه بالنشاطات التي بدأها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، وبالرسالة التي بعثها، وقال: إن إيران ايران أبقت باب الدبلوماسية والتفاوض مفتوحا تماما، ونأمل أن طرفا الاتفاق النووي من هذه الفرصة جيدا، لنصل الى النقطة المطلوبة أي التنفيذ التام للاتفاق النووي.

وأكد روحاني، أن الهدف الرئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية هو ان يتم تنفيذ الالتزامات المدرجة في الاتفاق النووي من قبل الاطراف المقابلة بشكل تام، وفيما اذا نفذت هذه الاطراف التزاماتها، فإن ايران ايضا ستتخذ خطوات جديدة في إكمال التزاماتها.

وخلال اللقاء، سلم امانويل بون، رسالة خطية الى روحاني من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.