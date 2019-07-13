واشنطن تغرم "فيسبوك" 5 مليارات دولار بعد تحقيق بشأن الخصوصية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "رويترز" أن المفوضون في مفوضية التجارة الاتحادية صوتوا بواقع 3 أصوات مقابل صوتين لصالح اتفاق تسوية في الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص على علم بالمسألة. وأضافت أنه لم يتضح بعد كم من الوقت سيستغرقه اتمام الاتفاق..

وبدأ التحقيق مع فيسبوك العام الماضي بعدما اتضح أن شركة "كامبريدج اناليتكا" للاستشارات القانونية، ومقرها لندن، التي كانت تعمل مع حملة الرئيس دونالد ترامب عام 2016 اطلعت على بيانات 87 مليون مستخدم..

ورفضت المفوضية وفيسبوك تأكيد التقرير و قالت إنها تتوقع خسارةعملاق التواصل الاجتماعي تصل إلى 5 مليارات دولار نتيجة للفضيحة في تقرير أرباح الربع الأول الذي نشر في أبريل.