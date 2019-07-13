تزويد الخطوط الجوية الايرانية بخدمة الانترنت اثناء الرحلات

وأفاد رئيس وكالة الفضاء الايرانية مرتضى براري لمراسلة وكالة مهر للأنباء أن وكالة الفضاء الايرانية قد عقدت عدة اجتماعات مع منظمة الطيران المدني الايراني في سياق موضوع امكانية الاتصال بالانترنت اثناء الرحلات داخل الطائرة، حيث تم التوصل الى اتفاق في هذا المجال.

وتابع: وفقا للإتفاق من المقرر أن تتسلم وكالة الفضاء طائرة من اجل اجراء الاختبارات اللازمة لهذا المشروع.

وقال براري أن هذا النوع من الاتصال يختلف عن خدمة الانترنت التي تقدمها بعض الخطوط الجوية عبر بطاقة SIM، إذ ان برج الاتصال BTS ليس مؤهلا لايصال خدمة الانترنت الى بطاقة السيم في السماء، لكن يمكن تقديم الانترنت عبر الاقمار الصناعية.

وقال مساعد وزير الاتصالات ان هذا المشروع يقدم خدمة الانترنت عبر الاقمار الصناعية داخل الطائرة بواسطة جهاز الواي فاي.

وقال براري ان صفقة التفاهم حول المشروع ستعقد خلال الاسابيع المقبلة، وستستلم وكالة الفضاء طائرة حتى يتم تثبيت المنظومة فيها بشكل تجريبي، وسنقدم تقريرا حول المشروع لويرز الاتصالات./انتهى/.