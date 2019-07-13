  1. السياسة
١٣ يوليو ٢٠١٩ - ١٦:٥٤

لاريجاني يعمّم أربعة قوانين حازت على مصادقة البرلمان الايراني

لاريجاني يعمّم أربعة قوانين حازت على مصادقة البرلمان الايراني

ابلغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني رئيس الجمهورية بأربعة قوانين جديدة حازت على مصادقة مجلس الشورى الاسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة التشريعية علي لاريجاني ابلغ عبر رسالة الرئيس الايراني حسن روحاني 4 قوانين، تأتي كالتالي:

1- قانون الاتفاقية بين الحكومة الايرانية وفنلندا فيما يتعلق بالتعاون والدعم المتقابل في مجال الشؤون الجمركية.

2- قانون عضوية الجمهورية الاسلامية في برنامج مقاييس آسيا والمحيط الهادئ (APMP).

3- قانون اتفاقية التعاون والدعم المتقابل في الشؤون الجمركية بين الجمرك الايراني وادارة الجمارك الفيتنامية.

4- قانون دعم عمليات اعادة اعمار وتحسين البناءات والصرح التاريخية والثقافية./انتهى/.

رمز الخبر 1896255

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