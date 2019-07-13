إيران تحصد 3 ذهبيات وفضية واحدة في اليوم الأول

وفي منافسات اليوم الاول والتي شملت 5 اوزان تقلد الذهب كل من محمد صادق فيروزبور (70 كغم) وعبدالله شيخ اعظمي (79 كغم) وعلي رضا ركابي (97 كغم) فيما نال الفضية علي رضا اشكيور (65 كغم).

ففي وزن 70 كغم تغلب محمد صادق فيروزبور في النزال النهائي على الكوري الجنوبي "سانغ هو هان" 10-0 وفاز عبدالله شيخ اعظمي في وزن 79 كغم في النزال النهائي على الصيني "تانغ سي" 10-0 ايضا ، وبنفس النتيجة فاز علي رضا ركابي في نهائي وزن 97 كغم على التركمنستاني ضياء محمد صفر اوف.

فيما خسر المصارع علي رضا اشكيور في نهائي وزن 65 كغم امام الكازاخي سيرباز تالغات بنتيجة 4-2 .

اما المصارع بوريا تركمان فقد خسر في الدور الاول بوزن 57 كغم وخرج من البطولة.

وستجري منافسات الاوزان الخمسة المتبقية يوم غد الاحد.