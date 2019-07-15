الكشف عن تنسيق البحرين مع القاعدة لاغتیال معارضين

وأوضح البرنامج الذي تبثه قناة الجزيرة أن المخابرات البحرينية جندت قياديا في القاعدة لقيادة خلية لاغتيال معارضين بحرينيين.

وأشار البرنامج إلى أن ثلاثة مسؤولين في جهاز الأمن الوطني تورطوا في المخطط بتكليف مباشر من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وذكر البرنامج أن قائمة الاغتيال ضمت قياديين سياسيين في المعارضة البحرينية على رأسهم عبد الوهاب حسين.

وأضاف "ما خفي أعظم" أن ملك البحرين تدخل شخصيا لدى الرياض للإفراج عن محمد صالح قائد خلية الاغتيال.

وقال أن المنامة جندت هشام البلوشي قائد جماعة "أنصار الفرقان" للتجسس وتنفيذ عمليات داخل إيران قبل أن تقتله طهران.

واكد "ما خفي أعظم" ان السلطات الإيرانية قتلت البحريني هشام البلوشي في عملية خاصة عام 2015 جنوب شرقي إيران.