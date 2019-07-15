  1. السياسة
١٥ يوليو ٢٠١٩ - ١٥:١٦

بلومبرغ: ايران كبحت جماح اجراءات الحظر الاميركية

بلومبرغ: ايران كبحت جماح اجراءات الحظر الاميركية

كشف موقع "بلومبرغ" الخبيري الاميركي في تقرير له نجاح سياسات الحكومة الايرانية بكبح جماح اجراءات الحظر الاميركية ومكافحة هبوط قيمة الريال الايراني.

واورد الموقع الخبري الاميركي احصاءات قال انه استقاها من مواقع تتعامل بالعملة الصعبة في ايران وقال ان قيمة المبادلات التجارية بالدولار انخفضت الى مستوى 125,450 .

وذكر موقع بلومبرغ ان تحسن قيمة الريال الايراني جلب الاطمئنان للمواطنين الايرانيين الذين شهدوا هبوط قيمتهم الوطنية الى مادون ال50% بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وفرض الحظر على البلاد.

وكان محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي قد اعلن ان البنك المركزي بصفته الجهة المسؤولة عن العملة الاجنبية والنقدية في ايران فانه مازال تحت الحد الاقصى من الضغوط وأن سوق العملة الاجنبية يحظى بالاستقرار النسبي حاليا.

رمز الخبر 1896308

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