قائد الثورة: قرصنة بريطانيا لن تبقى دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي استقبل خطباء وأئمة صلاة الجمعة في عموم إيران بمناسبة الذكرى السنوية لأول صلاة جمعة بعد الثورة الإسلامية والتي عقدت في عام 1980.

وفي كلمة لها في هذا الاجتماع أشار قائد الثورة الإسلامية إلى النهج الذي تسلكه الدول الغربية في تعاملها مع الدول الأخرى قائلا في هذا الخصوص " المعضلة الكبرى التي تعاني منها الدول الأوروبية هي روح التكبر ولو وجدت دولة ضعيفة أمامهم فإنهم يلجؤون إلى هذه الطبيعة لكن لو وجدت دولة قوية تعرف حقيقتهم وتقف بوجههم فإنها ينهزمون".

وحول استيلاء البحرية البريطانية على سفينة إيران قال القائد " بريطانيا الخبيثة تقوم بقرصنة بحرية وتسرق سفيتنا وترتكب الجريمة ثم تضفي عليها صبغة قانونية" مؤكدا "إن قرصنة بريطانيا الخبيثة لن تبقى دون رد"./يتبع/