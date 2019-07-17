إيران تكتسح هولندا بسداسية نظيفة ببطولة العالم للكرة السباعية

وستواجه ايران الجمعة المقبلة اميركا لحسم المركز الخامس في البطولة، التي شارك فيها 16 منتخبا.

وكانت ايران قد تأهلت من المجموعة الثانية اثر فوزين على ايرلندا وفنلندا وخسارة واحدة امام اميركا، فيما خسرت ربع النهائي امام البرازيل.