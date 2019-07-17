  1. الرياضة
١٧ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:٤١

إيران تكتسح هولندا بسداسية نظيفة ببطولة العالم للكرة السباعية

إيران تكتسح هولندا بسداسية نظيفة ببطولة العالم للكرة السباعية

فاز منتخب ايران على نظيره الهولندي 6- صفر وذلك في اطار خامس مبارياته ببطولة العالم للكرة السباعية 2019 المقامة في اسبانيا.

وستواجه ايران الجمعة المقبلة اميركا لحسم المركز الخامس في البطولة، التي شارك فيها 16 منتخبا.

وكانت ايران قد تأهلت من المجموعة الثانية اثر فوزين على ايرلندا وفنلندا وخسارة واحدة امام اميركا، فيما خسرت ربع النهائي امام البرازيل.

رمز الخبر 1896360

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