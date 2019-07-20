طهران: ليس لدينا أي تعاون عسكري مع ارمينيا

وكانت وكالة "ترند نيوز" قد ذكرت مؤخرا ان بعض المواقع الاخبارية الاذربيجانية اوردت اخبارا حول وجود تعاون عسكري وفني بين ايران وارمينيا.

ووصفت السفارة الايرانية في باكو هذه الاخبار بانها لا اساس لها من الصحة ، وأكدت على ضرورة تطوير العلاقات مع جمهورية اذربيجان، واعلنت ان طهران دعت دوما الى ايجاد حل سلمي لقضية ناغورني قره باغ.

تجدر الاشارة الى ان النزاع بين اذربيجان وارمينيا حول اقليم ناغورني قره باغ نشب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث يعتبر كلا البلدين هذه المنطقة جزءا من اراضيه ، وقد ادى الى نشوب معارك بين الجانبين ادت الى مقتل واصابة المئات لحد الآن.

وحسب تقرير "ترند نيوز" فان السفير الايراني في باكو ادان كل اجراء يؤدي الى زعزعة السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية أذربيجان "جواد جهانغير زادة" ايضا استعداد ايران لبذل المساعي من اجل حل نزاع ناغورني قره باغ بشكل سلمي.