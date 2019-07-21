حماس تدعو مصر للتدخل لإنهاء حصار غزة

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن "تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين بالرصاص الحي في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ67 (جمعة حرق العلم) جلهم من النساء والأطفال والصحفيين، جريمة إضافية تضاف إلى سجله الأسود بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة المحاصرين".

وأضاف برهوم "إننا إذ نحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار هذه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين، ندعو إلى اعتماد استراتيجية نضالية قوية وفاعلة تردع هذا الكيان المجرم وتضع حدا لجرائمه وتؤكد على أن الدم الفلسطيني خط أحمر وأن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين لا يمكن التسليم به"./انتهى/