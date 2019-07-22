روحاني: ايران هي الداعم الرئيس للأمن في الخليج الفارسي

وافادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس روحاني قال خلال اجتماعه بوفد عراقي عالي المستوى يرأسه رئيس الزراء العراقي عادل عبدالمهدي ان الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين قد تساهم في تطوير العلاقات وتعميق التعاون الثنائي موضحا: لحسن الحظ شهدنا خلال السنوات الاخيرة اتخاذ خطوات مؤثرة في توسيع العلاقات الشاملة بين طهران وبغداد بشكل متزايد وهذا سيستمر بالتأكيد.

واشار روحاني خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاثنين الى ضرورة بذل الجهود من قبل مسؤولي البلدين لتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين ايران وبالعراق معربا عن ارتياحه وسروره لاهتمام وجدية الطرفين في هذا المسار مصرحا: اليوم وصلت العلاقات الودية بين طهران وبغداد الى مستوى يطمئننا من قيام الممثلين العراقيين والايرانيين بالدفاع عن المصالح المتبادلة للبلدين في مختلف المجالات الدولية.

وشدد الرئيس الايراني على أهمية تطوير العلاقات الايرانية-العراقية وتعزيز التعاون في الاوضاع الراهنة مبينا: في ظروف تعيش المنطقة حالة انعدام الامن والاستقرار المستدام فان تطوير التعاون والعلاقات الشاملة بين طهران وبغداد ستساهم في تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين.

وفي اشارة منه الى ان ايران لا ترغب في تصعيد التوتر مع الدول الأخرى في المنطقة ولن تكن الجمهورية الاسلامية بادئة في اي حرب او توتر قال روحاني ان ايران كانت ومازالت الداعم الرئيس للامن والاستقرار وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان طوال التاريخ.