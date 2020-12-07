تغريدة اماراتية حول سن "بايدن" تثير جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن تغريدة نائب رئيس شرطة دبي حول عمر الرئيس الأمريكي الجديد أثارت موجة من السخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ضاحي خلفان تميم في صفحته على موقع تويتر: " اذا تمكن الرئيس بايدن من النجاح بالفوز قضائياً لولاية الحكم في امريكا واكمل مسيرته بنجاح حقاً، فذلك سيكون انتصاراً للشيخوخة...كل المؤشرات والعلم عندالله تقول اختياره مجازفة..!! ".

وغرّد ناجي على صفحته: " طال عمرك كثير من حكام العرب اعمارهم تقترب من عمر جو بايدن فأين المجازفة، وما هي المؤشرات ودلائل العلم عند الله سبحانه وتعالى على ان قرار اكثر من 80 مليون ناخب امريكي باختياره مجازفة؟؟؟ ".

وقالت فاتي: انه " انتصرت الشيخوخة في الامارات والسعودية بدون انتخابات ليش الشماته في امريكا ".

وكتب طاهر على صفحته : " على اساس ان ترامب (74 سنة) لو كان هو الفائز فيصبح ذلك انتصارا للشباب والحيوية؟ ".