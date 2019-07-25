أوكرانيا تحتجز ناقلة روسية بسبب حادثة مضيق كيرتش

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات أن أوكرانيا احتجرت ناقلة روسية بسبب حادثة مضيق كيرتش من موقع الفجر، بتاريخ اليوم الخميس 25 يوليو 2019 ، حيث أعلن جهاز الأمن الأوكراني اليوم الخميس، إنه احتجز ناقلة روسية في ميناء إزميل الأوكراني لتورطه المزعوم في حادث وقع في نوفمبر بمضيق كيرتش أدى إلى مصادرة روسيا لثلاث سفن أوكرانية.

واستولت روسيا على السفن وطواقمها في المياه التي تفصل شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها موسكو من أوكرانيا في عام 2014، وروسيا.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان إن السفينة، التي تسمى الآن نيكا سبيريت والمعروفة سابقًا باسم نيما، دخلت ميناء إسماعيل وبعد ذلك تم التعرف عليها واحتجازها. /انتهى/.