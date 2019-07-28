طائرة تجسس أمريكية تخترق أجواء فنزويلا

وذكر بيان لـ القيادة ونشر على صفحتها في تويتر: "دخلت طائرات الاستطلاع الأمريكية من جديد المنطقة الجوية التي تشرف عليها فنزويلا وانتهكت الأمن الجوي والمعاهدات الدولية".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تواصل إهانة بلادنا بشكل مكشوف".

وكانت القوات المسلحة الفنزويلية رصدت في 19 يوليو الجاري طائرة أمريكية كانت في طريقها من شمال غرب البحر الكاريبي إلى مدينة مايكيتيا بالقرب من كاراكاس في فنزويلا.

وفشلت محاولات الجيش الفنزويلي للاتصال بالطائرة، ورافقت طائراته الطائرة الأمريكية حتى خروجها من هذه المنطقة.

من جانبه زعم البنتاغون آنذاك أن مقاتلة فنزويلية من طراز "سو-30" كانت تتابع بشكل عدواني طائرة الاستطلاع الأمريكية "EP-3" " وعرضت الطائرة وحياة الطاقم للخطر"