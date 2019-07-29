بومبيو: إيران لم تقبل عرضي لزيارة طهران!

وكتب بومبيو على حسابه على تويتر، "اقترحت مؤخرا التوجه إلى طهران والتحدث مباشرة مع الشعب الإيراني، لكن النظام لم يقبل عرضي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زعم أنه مستعد للسفر إلى إيران "إذا لزم الأمر لإجراء محادثات". وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ "بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك... سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني".

وادعى بومبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لإجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد من إيران أن "تأتي للطاولة" من أجل التفاوض.

وكان قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله خامنئي أكد لدى تلقيه رسالة أميركية من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الشهر الماضي: لا أرى ترامب يستحق مبادلة الرسائل ولن يتلقى منا أي رد.

وقال قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله آبي أن إيران لا تثق بأميركا ولن تكرر تجربتها المرة في اطار مفاوضات الاتفاق النووي.