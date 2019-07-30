مجلس الامن الدولي المسؤول القانوني أمام جرائم النظام السعودي بحق اليمن

وافادت "وكالة مهر للأنباء" ان، حركة أنصار الله ادانت العدوان الأخيرعلى صعدة.
واكدت الحركة ان مجلس الأمن، هو المسؤول القانوني امام جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
واضافت الحركة، امريكا تسعى لاستمرار الحرب في اليمن بأموال سعودية./انتهى/
ادانت حركة انصار الله في اليمن العدوان السعودي الاخير على محافظة "صعدة"وقالت أن مجلس الامن الدولي المسؤول القانوني امام هذه الجرائم الوحشية.
وافادت "وكالة مهر للأنباء" ان، حركة أنصار الله ادانت العدوان الأخيرعلى صعدة.
واكدت الحركة ان مجلس الأمن، هو المسؤول القانوني امام جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
واضافت الحركة، امريكا تسعى لاستمرار الحرب في اليمن بأموال سعودية./انتهى/
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