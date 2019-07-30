  1. السياسة
٣٠ يوليو ٢٠١٩ - ١٣:١٨

سياسي إيراني: باب المفاوضات يُفتح عندما تدفع واشنطن تعويضات لإيران

سياسي إيراني: باب المفاوضات يُفتح عندما تدفع واشنطن تعويضات لإيران

قال رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الإسلامي إن باب المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية سيفتح عندما تقوم واشنطن بدفع تعويضات لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتلفة الإسلامي مصطفى ميرسليم أكد في مقابلة مع وكالة مهر أن باب التفاوض مع واشنطن سيفتح بعد أن تقوم الولايات المتحدة بدفع التعويضات لايران.

وأشار ميرسليم إلى تصريحات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والتي قال فيها إن باب التفاوض مع واشنط مفتوح وقال " لقد بذل السيد ظريف كثيرا من الجهود وينبغي أن يشكر على ذلك لكن القول إن باب التفاوض مع واشنطن سيفتح لو قامت أمريكا بإلغاء العقوبات يعد موقفا غير مكتمل فإيران قد تضررت جراء العقوبات وينبغي أن يتم تعويضها لو أرادوا الدخول في مفاوضات معنا".

ولفت إلى القطاعات التي تضررت جراء العقوبات كقطاع النفط والعقود مع الشركات الأجنبية التي باتت تخاف من العقوبات وقال " تبعا لهذه العقوبات تضررت الصناعات في البلاد ومنعت كثير من البضاع من الدخول الى البلاد وكل هذه تعد خسائر ينبغي أن تعوض"./انتهى/

رمز الخبر 1896718

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