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٣٠ يوليو ٢٠١٩ - ١٨:٣٤

قوات الاغاثة الروسية تقدم المساعدة لطاقم سفينة ايرانية ساءت حالتهم الصحية

قوات الاغاثة الروسية تقدم المساعدة لطاقم سفينة ايرانية ساءت حالتهم الصحية

اعلنت وزارة الطوارئ الروسية بان قوات الاغاثة والانقاذ قدمت المساعدة لسفينة تجارية ايرانية رست في ميناء استراخان بعد ان ساءت الحالة الصحية لطاقمها.

واوردت "سبوتنيك" عن وزارة الطوارئ الروسية بان قوات الاغاثة والانقاذ قدمت المساعدة للسفينة التجارية الايرانية "تينا" الراسية حاليا في ميناء استراخان وخضع عدد من افراد طاقمها للعلاج.

وجاء في بيان لوزارة الطوارئ الروسية، انه تم تلقي نداء من السفينة التجارية "تينا" التي ترفع العلم الايراني، افاد بان الحالة الصحية لطاقم السفينة سيئة.

وعلى الفور توجهت فرق اغاثة من وزارة الطوارئ ووزارة الصحة ومنظمة مراقبة خدمات الرفاه الروسية لمساعدة السفينة الايرانية.

ووفقا لتقرير "وستينكاوكازا" هنالك في الوقت الحاضر 10 افراد من طاقم السفينة الايرانية راقدون في المستشفى.

رمز الخبر 1896731

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