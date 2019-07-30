قوات الاغاثة الروسية تقدم المساعدة لطاقم سفينة ايرانية ساءت حالتهم الصحية

واوردت "سبوتنيك" عن وزارة الطوارئ الروسية بان قوات الاغاثة والانقاذ قدمت المساعدة للسفينة التجارية الايرانية "تينا" الراسية حاليا في ميناء استراخان وخضع عدد من افراد طاقمها للعلاج.

وجاء في بيان لوزارة الطوارئ الروسية، انه تم تلقي نداء من السفينة التجارية "تينا" التي ترفع العلم الايراني، افاد بان الحالة الصحية لطاقم السفينة سيئة.

وعلى الفور توجهت فرق اغاثة من وزارة الطوارئ ووزارة الصحة ومنظمة مراقبة خدمات الرفاه الروسية لمساعدة السفينة الايرانية.

ووفقا لتقرير "وستينكاوكازا" هنالك في الوقت الحاضر 10 افراد من طاقم السفينة الايرانية راقدون في المستشفى.