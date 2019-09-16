شركة آرامكو تحت وطأة نيراننا في أي لحظة كانت

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن "العهد" ان العميد "يحيى سريع" صرح بان العمليات التي طالت شركة آرامكو استخدمت فيها طائرات مسيرة بمحركات جديدة ومختلفة أهمها محركات من نوع "جت".

واضاف إن يدنا الطولى تستطيع الوصول إلى أي مكان تريد وفي أي زمان تحدده، فعلى النظام السعودي إعادة النظر في حساباته.

وتابع: على النظام السعودي ان يوقف عدوانه وحصره لليمن، ونحذر العمال والشركات الاجنبية من العمل في الاماكن التي تقبع تحت وطأة نيراننا.

واكد على مصفاة آرامكو تحت مرمى نيران انصار الله و"يمكن في أي لحظة أن تستهدفها ضرباتنا". /انتهى/