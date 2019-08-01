  1. السياسة
١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٤٤

عبداللهيان: فريق ترامب مصاب بالدوار السياسي ومآلهم السقوط

عبداللهيان: فريق ترامب مصاب بالدوار السياسي ومآلهم السقوط

صرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان ان فريق الرئيس الاميركي ترامب مصاب بالدوار السياسي، مؤكدا بان السقوط سيكون النهاية الحتمية لهذا الدوار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان علق في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي على العقوبات الذي فرضتها الخزانة الاميركية على وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قائلاً: ان فرض العقوبات على وزير الخارجية الايراني مؤشر واضح على السلوك غير المعقول واللاحضاري للساسة الاميركيين.

واضاف، ان ترامب لا هو قادر على شن الحرب ولا بإمكانه ارغام ايران على التفاوض عبر مسار التهديد، مشيراً إلى أن  فريق ترامب مصاب بالدوار السياسي وان السقوط هو النتيجة الحتمية لهذا الدوار. /انتهى/.

رمز الخبر 1896769

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