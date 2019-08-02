  1. السياسة
٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٩

خاجي والجعفري يبحثان تشكيل لجنة الدستور وضرورة عودة النازحين

خاجي والجعفري يبحثان تشكيل لجنة الدستور وضرورة عودة النازحين

ناقش رئيسا الوفدين الإيراني علي اصغر خاجي والسوري بشار الجعفري على هامش مفاوضات السلام في استانا بالعاصمة الكازاخية نور سلطان حول تشكيل لجنة الدستور وضرورة عودة النازحين .

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع حول ضرورة مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة السورية في جميع أنحاء البلاد ، والتطورات في شمال شرق سوريا والحاجة إلى سحب القوات الأجنبية غير القانونية ، والعملية السياسية السورية ولجنة الدستور ، والحاجة إلى إعادة اللاجئين وتبادل المحتجزين والمخطوفين .

وكان الوفد الإيراني قد التقى من قبل مع هيئة التفاوض الروسية ، وكذلك بالوفدين اللبناني والعراقي اللذين انضما إلى المحادثات.

ويعقد الاجتماع الثالث عشر لمحادثات أستانا للسلام في سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان على مدى يومين.

رمز الخبر 1896779

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