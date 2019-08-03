فنزويلا تطالب مجلس الأمن بالرد على تهديد ترامب لها

وقال مونكادا "نطالب مجلس الأمن اليوم بتحرك سريع من أجل درء الكارثة التي ستنجم عن الأعمال الحربية المحتومة ضد فنزويلا التي أعلن عنها أحد الأعضاء الدائمين في المجلس، وهو حكومة الولايات المتحدة”.

وأشار مونكادا الى أن "المادة الـ41 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على إمكانية فرض الحصار البحري على دول ما، لكن تفعيل هذه المادة لا يأتي إلا بقرار من مجلس الأمن وفي حال وجود خطر على السلام أو وقوع أعمال عدوانية".

وتساءل مونكادا "متى وافق هذا المجلس على هذه الأعمال العسكرية؟ متى قرر مجلس الأمن أن فنزويلا تشكل تهديدا للسلام أو تخل بالسلام أو ارتكبت أعمالا عدوانية؟".

وتابع "يبقى من الواضح أنه ليس هناك أي مبرر أو أساس قانوني لمثل هذه الأعمال الخطيرة"، وأكد ان "كل التهديدات والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ضد فنزويلا غير قانونية وإجرامية وقد تترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للسكان المدنيين".

المصدر: روسيا اليوم