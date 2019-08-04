العميد بوردستان ل"مهر": الغطرسة العالمية لا تجرؤ على القيام بعمل عسكري ضد إيران

وأشار رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني في حديث له اليوم الأحد مع مراسل وكالة مهر للأنباء، إلى الأحداث الأخيرة في مضيق هرمز وبحر عمان، وكذلك إسقاط طائرة التجسس الأمريكية بدون طيار واحتجاز الناقلة البحرية البريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقال: ربما للوهلة الأولى، تشير الأحداث في الخليج الفارسي إلى احتمال بأنه قد يكون هناك صراع عسكري، لكن عندما ننظر إلى عمق الأحداث، تقل الاحتمالات إلى حد كبير.

وتابع العميد بوردستان: إن القوة العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية هي لدرجة بحيث إن غطرسة العالم لن تجرؤ على استخدام أي خيار عسكري ضد البلاد.

وأوضح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني، بأن "الخليج الفارسي يشبه ترسانة الأسلحة حيث إن مجرد انفجار الألعاب النارية يمكن أن يسبب كارثة كبيرة".

ولفت العميد بوردستان إلى أنه "ليس لجميع دول الخليج مصلحة في رؤية أزمة أخرى بالمنطقة"، منوها إلى أن "الوقت الحالي يدل على أن دبلوماسيتنا ستؤدي بالتأكيد مهمتها وستحقق لنا النتيجة المرجوة"./انتهى/