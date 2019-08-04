كتاب " احبك دمشق" في الأسواق

افادت وكالة مهر للأنباء، أن كتاب "احبك دمشق"عبارة عن محاولة من كتّاب شباب حاولو إيجاد إرتباط عميق بين الحرب والإعتقادات الدينية والأدبيات.

يحتوي الكتاب على 10 قصص لعشرة كتاب شباب الذين عايشو داعش، ويطفو على تلك القصص سمة التنوع.

وحاولت القصص أن تتلوا الوقائع والحوادث بشكل عاطفي، وان تعرض جزءاً من تلك الازمة، وان تبرز إحساس التعاطف والمواساة،

وتم تسليط الضوء بشكل عام على النساء. ومما جاء في القصص، دمشق والدفاع عن الحرم، الحرب السورية الداخلية، اسر النساء والأطفال من قبل داعش، المستشارون الإيرانيوون، لواء فاطميون، والهجوم الإرهابي على مجلس النواب الإيراني، جميعها محاور من قصص ذلك الكتاب.

وتعاون على هذه القصص كلاً من أفسانة كودرزي، سارة إسماعيلي، سيدة زهرا طباطبائي، سيدة اسماء هاشمي، رقية بابايي، سيدة طاهر موسوي، زهرة اخلاقي، زينب بخشايش، صديقة شاهسون، وسيدة نفيسة محمدي. /انتهى/