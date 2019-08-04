  1. السياسة
٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٢٠:٣٢

إصابات في إطلاق نار جديد بمتنزه في شيكاغو بعد حادثي تكساس وأوهايو

إصابات في إطلاق نار جديد بمتنزه في شيكاغو بعد حادثي تكساس وأوهايو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع إطلاق نار في شيكاغو، أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو.

وأكدت شرطة شيكاغو إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر اليوم الأحد.

وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات.

ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث.

وقال رئيس المكتب الإعلامي لشرطة المدينة، عبر "تويتر": "الساعات الـ24 مأساوية لبلادنا. وأفكارنا وتعازينا لكل المتضررين من هذا العنف الذي لا معنى له. في شيكاغو، نحقق في حادثتين لإطلاق النار.. في منطقة أوغدن"، مضيفا أن الشرطة تحقق في ما إذا كانت هناك صلة بين هذا الحادث وعمليتي إل باسو أو دايتون.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن مقتل وجرح العشرات، حيث لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو في ولاية تكساس، فيما قتل 10 آخرون فجر الأحد في إطلاق نار في دايتون في أوهايو شمال غرب الولايات المتحدة.

ودان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"المأساة" و بـ"العمل الجبان". وكتب في تغريدة "لن يكون هناك أبدا أسباب تبرر قتل أشخاص أبرياء".

وتعالت الأصوات المطالبة بضبط أفضل لبيع الأسلحة في الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار مماثلة مرارا، حيث حمل السلاح قانوني، وهي تطال مدارس أو أماكن عبادة وعمل وترفيه ومتاجر.

رمز الخبر 1896847

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