افتتاح مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن معاون الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتقنية الدكتور "سورنا ستاري" أعرب في تصريح للإعلاميين عقب الافتتاح عن سعادته لافتتاح المركز بالعاصمة دمشق والذي من شأنه تعزيز جسور التواصل بين المراكز البحثية والشركات في كلا البلدين لافتاً إلى أهمية تعريف الجامعيين والطلبة والكوادر الطبية في سورية بالمنتجات التقنية الإيرانية.

وأكد ستاري استعداد بلاده الكامل للتعاون مع سورية في مجال التقانة وتقديم الدعم اللازم لذلك موضحا أن زيارة الوفد الإيراني لسورية كانت إيجابية وبناءة جداً والاجتماعات مع مسؤوليها تعزز العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم أكد أن المركز يسهم بتعزيز علاقات التعاون العلمي والبحثي بين البلدين باعتباره يعرض كل المنتجات والتقانات الإيرانية الحديثة في المجالات الصناعية والطبية والاقتصادية وبالتالي سيكون له دور في دعم الجامعات والمشافي التعليمية السورية بالتجهيزات الحديثة بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المهندس هادي ضيغمي مدير المركز الإيراني للتقانة المتطورة "الجهة المحدثة لمركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني" اعتبر أن المركز سيكون وسيطا بين الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة وخاصة في مجال تكنولوجيا "النانو" والشركات السورية مبيناً أن المركز هو " بيت للاختراعات والتقنيات الإيرانية الجديدة.

معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد قالت في تصريح لـ سانا إن المركز يعرض الإمكانيات والقدرات المتاحة لدى الجانب الإيراني في مجال العلوم والتقانة وبالتالي سيطلع المعنيون والراغبون على هذه التقنيات والمعروضات والتأسيس لشراكات مستقبلية ومشاريع استثمارية مبنية على العلوم والتي من شأنها دفع العمليات الاقتصادية المبنية على المعرفة مؤكدة أن المركز يستقطب المعنيين للاطلاع على هذه المنتجات للبدء بتعاون استثماري أو تجاري.

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين لفت إلى أهمية المنتجات الإيرانية في مجال تقانة النانو والتي تقدر بـ 500 منتج وتعد من أهم المنتجات على الصعيد العالمي مشيراً إلى أهمية وصولها إلى المشافي السورية ودورها في تحقيق التقدم الطبي والصحي.

ووقع الجانبان على هامش افتتاح المركز مذكرة تفاهم لتمكين وتشجيع التعاون في المجال التقاني والابتكار بما ينسجم مع القوانين والتشريعات الداخلية الخاصة في البلدين وإجراء الترتيبات اللازمة مع المنظمات المحلية والمؤسسات في القطاعين العام والخاص لتسهيل تبادل التقانة والابتكار وتطوير قنوات الاتصال المتبادلة بين مؤسسات الابتكار مثل الحاضنات والحدائق التقانية وغيرها.

وبموجب المذكرة يخصص الجانب الإيراني خطاً ائتمانياً يصل إلى 10 ملايين دولار لدعم استيراد تجهيزات عالية التقنية وتجهيزات مشاف إلى الجانب السوري إضافة إلى تأمين وصول العلماء السوريين إلى شبكة المخابر الإيرانية وتسهيل التعاون في مجال المشاريع المشتركة بين الشركات القائمة على التكنولوجيا من كلا الطرفين وإحداث مركز تدريب طبي تخصصي مبني على المحاكاة في مجالات تتضمن الحقن بالنخاع الشوكي وعمليات العيون والجراحة التنظيرية والجراحة بالروبوت واستقدام باحثين جامعيين من إيران إلى سورية وقبول الطلاب في منح دراسية خاصة.

كما تخلل افتتاح مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات الإيرانية والسورية.

المصدر: سانا

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