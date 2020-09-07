محادثات ظريف ونظيره السويسري كانت ايجابية

وكتب خطيب وزادة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": استضاف الدكتور ظريف اليوم جولتين من المحادثات مع وزير الخارجية السويسري. المحادثات كانت ايجابية وصريحة وودية.

واضاف: مائة عام من العلاقات الدبلوماسية مؤشر لمتانة العلاقات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السويسري قد وصل الى طهران السبت حيث كانت له زيارة قصيرة الى صفهان تفقد خلالها اثارها ومعالمها التاريخية، ومن ثم بدا زيارته الرسمية لطهران الاحد حيث التقى رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف وشارك في مراسم اقيمت لمناسبة مرور مائة عام على بدء العلاقات الدبلوماسية بين ايران وسويسرا.

واجرى كاسيس اليوم الاثنين جولتين من المحادثات مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومن ثم التقى رئيس الجمهورية حسن روحاني.