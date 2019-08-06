الحوثي يدعو الى رفع الحصار عن الموانئ اليمنية

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر" مساء الاثنين؛ إن إبقاء حصار الموانئ جريمة ومسؤولية الأمم المتحدة تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ اتفاق السويد. وأردف بالقول إنه من المستغرب أن يتم الحوار على إضافة آلية تحقق في الموانئ مع بقاء آلية التحقق في جيبوتي. وأشار عضو السياسي الأعلى الى أن بقاء آلية التحقق في جيبوتي تعتبر تشكيك في جدوى تواجد الأمم المتحدة في الميناء وعبء على التاجر والمستهلك.