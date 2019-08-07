صورة مثيرة للجدل .. واشنطن تضع السفيرة السعودية في ظلال إيران ...؟

تناقل ناشطون صورة تجمع السفيرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان مع مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في مكتبه في واشنطن.

و الطريف في الصورة أن الاجتماع الذي من المؤكد بأنه ناقش سبل التصدي لما يسمى النفوذ الايراني تم بظلال إيرانية حيث أن مساعد وزير الخارجية الامريكي يغطي جدار مكتبه بسجادة إيرانية من صنع أصفهان و التي تعتبر من أغلى السجاد في العالم و سعرها باهض الثمن.

و اثارت الصورة سخرية الناشطين من هذه الاجتماع الذي وصفه بأنه بظلال إيرانية في المحتوى وفي الشكل أيضاً , رغم ان الحدث عادي جداً حيث أن السجاد الايراني المصنوع في اصفهان متوفر ايضاً في قصور امراء ال سعود.

يأتي ذلك بعدما قام حساب الخارجية الأميركية وبعض الحسابات الرسمية السعودية بنشر صورة لهما بعد اللقاء، أثارت جدلا كبيرا وتفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

RT @NEAPressOffice : التقى أمس مساعد الوزير شينكر بسفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة ريما بندر آل سعود في يوم تاريخي آخر للنساء في المملكة العربية #السعودية. ناقشا استمرار الشراكة السعودية الأمريكية القوية، وكذلك القضايا الثنائية والإقليمية الحرجة. @USAinKSA pic.twitter.com/4KjQWD94GX

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) August 4, 2019

وتظهر في الصورة الأميرة ريما واقفة بجانب شينكر وخلفهما سجادة إيرانية يدوية الصنع كُتب عليها كلمة "إيران" بشكل واضح.

وتساءل ناشطون هل عقد هذا اللقاء برعاية إيرانية، مؤكدين أن الصورة تختزل المشهد الخليجي اليوم، "فالسفيرة سعودية ومساعد الوزير أميركي والخلفية إيرانية".

سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان تلتقي مساعد وزير الخارجية الامريكي بمكتبه وخلفهما سجادة ايرانية منقوش عليها اسم #ایران_ اصفهان. میرجلالي..

فهل عقد الاجتماع برعاية إيرانية؟ pic.twitter.com/FFOGNhO2TH

— كيان ابو عمره (@kian_abo_3mra) August 4, 2019

السفيرة أميرة سعودية، ومساعد الوزير أميركي، والخلفية سجادة إيرانية!! صورة من واشنطن تختزل المشهد الخليجي الْيَوْمَ 👇 pic.twitter.com/hriHjXttm9

— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 5, 2019

@rbalsaud صورة تجمع السفيرة السعودية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية بمكتبة

يوجد بالصورة الخلفية سجادة إيرانية صناعة يدوية واسم إيران واضح فيها هل ركزت سمو الاميرة وعرفت مايدور خلف الكواليس اتمنا لك التوفيق وخليكي شاطره مع القوم اليهودي المرتزق pic.twitter.com/uHseTrQyFK

— Halil Drakهليل درك (@HULAYYILDARK) August 5, 2019

كما عبر آخرون عن استغرابهم من أن تكون إيران حاضرة في هذا اللقاء على الرغم من أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تعتبرانها عدوا مشتركا، الأمر الذي اعتبره كثيرون مثيرا للسخرية.