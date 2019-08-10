قائد الثورة: صفقة القرن ستهزم بفضل إيمان محور المقاومة وصمودها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وجه رسالة إلى حجيج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وأيام الحج الأكبر.

وفي ما يلي نداء الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1440:

بسم‌ اللّه‌ الرّحمن‌ الرّحيم

والحمدللّه ربّ العالمين و صلّي اللّه علي رسوله الكريم الامين، محمّد خاتم النّبيّين، و علي آله المطهّرين سيّما بقيّة اللّه في الارضين، و علي اصحابه المنتجبين و من تبعهم باحسان الي يوم الدّين.

إن موسم الحج في كل عام، ميعاد الرحمة الإلهية علي أمتنا الإسلامية. فإن الدعوة القرآنية «وأذّن في الناس بالحج»(1) هي دعوة للناس كافة علي مرّ التأريخ إلي مائدة الرحمة هذه، ليتمتعوا من بركاتها بقلوبهم وأرواحهم التواقة إلي الرب تعالي كما برؤاهم وأفكارهم المتعقلة، ولتبلغ في كل عام دروس الحج وتعاليمه بواسطة جموع من الناس إلي كل أرجاء العالم الإسلامي.

إن إكسير الذكر والعبودية الذي يشكل العنصر الرئيس في تربية الفرد والمجتمع وإعلاء شأنهما، يأتي في الحج إلي جانب عنصر الاجتماع والاتحاد الذي يمثل رمز الأمة الواحدة، مقترناً بالالتفاف حول مركز واحد وباتجاه هدف مشترك ـ ما يمثل رمز حركة الأمة ومسعاها علي ركيزة مبدأ التوحيد ـ وذلك إلي جانب المساواة بين آحاد الحجيج دون أي تمايز بينهم ـ ما يدل علي إزالة أنواع التمييز وتعميم الفرص ـ كل ذلك يعرض مجموعة من الركائز الأساسية للمجتمع الإسلامي معروضة في لقطات سريعة. وكل عمل من أعمال الحج ـ من إحرام وطواف وسعي ووقوف ورمي وحركة وسكون ـ يمثل إشارة رمزية إلي جزء من هيكل الصورة التي قدمها الإسلام عن مجتمعه المثالي المنشود.

كما أن تبادل المعلومات والمعطيات بين الشعوب التي تنتمي إلي دول ومناطق متباعدة جغرافياً، ونشر الوعي والتجارب والاطلاع علي ظروف بعضهم البعض وأحوالهم، وإزالة حالات سوء الفهم، وتقريب القلوب، واختزان القدرات المتاحة لمواجهة الأعداء المشتركين، كله يشكل إنجازاً حيوياً هائلاً جداً تحققه فريضة الحج، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه عبر مئات من المؤتمرات المعتادة الرائجة.

إن إحدي البركات العظيمة للحج والتي توفر فرصة مؤاتية للشعوب المسلمة المظلومة، هي مراسم البراءة التي تعني التبري من كل ما يتصف به طواغيت كل عصر من قساوة وظلم وجور وبشاعة وفساد، كما تعني الوقوف بوجه ما يمارسه مستكبرو العصور من قهر وابتزاز. إن البراءة من جبهة الشرك والكفر التي يمثلها المستكبرون وعلي رأسهم أمريكا؛ تعني اليوم البراءة من قتل المظلومين ومن تأجيج الحروب، كما تعني إدانة بؤر الإرهاب من قبيل داعش وبلاك ووتر الأمريكية؛ تعني صرخة الأمة الإسلامية بوجه الكيان الصهيوني قاتل الأطفال ومن يقفون وراءه ويدعمونه، تعني إدانة ما تقوم به أمريكا وأعوانها من تأجيج حروب في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا الحساسة، حروب أوصلت الشعوب إلي أقصي حدود معاناتها ومحنتها وأخذت تكبدّها كل يوم بمصائب كبري؛ تعني البراءة من التمييز العنصري علي أساس الجغرافيا والعرق ولون البشرة؛ تعني البراءة من السلوك الاستكباري الخبيث الذي تنتهجه القوي المعتدية والمثيرة للفتن إزاء السلوك الشريف النبيل العادل الذي يدعو إليه الإسلام كل الناس.

هذا غيض من فيض بركات الحج الإبراهيمي الذي دعانا إليه الإسلام الأصيل. وهو رمز متجسد لجزء مهمّ من تطلعات المجتمع الإسلامي، حيث يجري عرض سنوي عظيم مفعم بالمضامين من إخراج الحج، ويشارك فيه أبناء الأمة الإسلامية ليدعوَ الجميع ـ بلغة معبرة ـ إلي بذل الجهد لتحقيق مجتمع كهذا.

إن نخب العالم الإسلامي ـ الذين توافد بعضهم حاليا من مختلف البلدان لأداء مناسك الحج ـ يتحملون رسالة كبيرة وخطيرة. وبفضل همم هؤلاء ومبادراتهم الفاعلة ينبغي أن تُنْقَل هذه الدروس إلي جميع الشعوب وإلى الرأي العام، لتتحقق علي أيديهم عملية التبادل المعنوي للأفكار والدوافع والتجارب والمعلومات.

تُعَدُّ القضية الفلسطينية اليوم من أهم قضايا العالم الإسلامي وهي تأتي في مقدمة كل القضايا السياسية المتعلقة بالمسلمين من أي مذهب أو عرق أو لغة كانوا. فقد وقع في فلسطين أكبر ظلم شهدته القرون الأخيرة. حيث صودِر في هذا الحدث المؤلم كل ما يملكه شعب، بما فيه أرضه وداره ومزرعته وأمواله وحرمته وهويته. وبتوفيق من الله تعالي لم يرضخ هذا الشعب للهزيمة ولم ينثنِ عن الجهد، فهو متواجد اليوم في الساحة باندفاع وشجاعة أكثر مما كان عليه بالأمس. إلا أن تحقيق النتيجة بحاجة إلي دعم كل المسلمين. إن الخدعة المتمثلة في "صفقة القرن"، والتي يجري التمهيد لها من قبل أمريكا الظالمة وأعوانها الخونة، تشكل جريمة ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وإنما بحق المجتمع البشري قاطبة. إننا ندعو الجميع إلي مشاركة فعالة لإفشال هذا الكيد والمكر المدبَّر من قبل العدو، ونري بحول الله وقوته أن هذه المؤامرة وغيرها من أحابيل جبهة الاستكبار كلها مكتوب عليها الفشل والهزيمة أمام عزيمة جبهة المقاومة وإيمانها.

قال الله العزيز: «أم يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون»(2). صدق الله العلي العظيم. أسأل الباري تعالي لجميع الحجيج الكرام التوفيق والرحمة والعافية وقبول الطاعة.

سيد علي الخامنئي