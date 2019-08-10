خبير سياسي: لن يتمّ إحياء الاتفاق النووي

واستعرض الخبير السياسي مجيد نعمتي مواقف عدد من المرشحيين للانتخابات الرئاسية المقبلة قائلا " من يتابع المناظرات الانتخابية بين المرشحين الأمريكيين يخلص إلى أن زبدة مواقف الديمقراطيين تتمثل بشروط الاتفاق النووي السابق وتوسيع دائرة نطاق مواضيع الاتفاق النووي لتشمل قضايا حقوق الانسان وتكنولوجيا الصواريخ وهي أمور لن تسام طهران حولها مطلقا".

وتابع" بل ذهب بعض الديمقراطيين إلى ابعد من ذلك وتحدثوا عن ضرورة ان يشمل الاتفاق النووي قضايا أخرى كالقدرات الصاروخية لإيران وقد أكدت إيران أكثر من مرة رفضها مناقشة أي نوع من القضايا من هذا القبيل".

وخلص الخبير السياسي والمتابع للشؤون الدولية والإقليمية " مجيد رفيعي "إلى أن الديمقراطيين أيضا قد فشلوا حتى الآن في محاولات إحياء الاتفاق النووي./انتهى/