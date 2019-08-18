قائد عسكري : ايران احدى القوى الصاروخية الكبرى في العالم

ونوه العميد امير علي حاجي زاده اليوم الاحد على هامش مهرجان "مالك اشتر" لحرس الثورة الاسلامية، بالانجازات التي تحققت في القوة الجو فضائية وشاهدها الشعب الايراني؛ مؤكدا انها كانت نتيجة الثقة بالطاقات الشبابية، ومشيرا الى ان 70 بالمائة من مدراء وقادة القوة الجو- فضائية تتراوح اعمارهم بين 30 الى 40 عاما.

واضاف : انه في القوة الجو فضائية، يجري استقطاب الافراد والتدريب بشكل جيد، وقد أنشأنا مجالا لنشاط الشباب، واليوم نتبوأ الصدارة على الصعيد الإقليمي ونعدّ من بين القوى الكبرى عالميا مجال الصواريخ.

وتابع : ينطبق الشيء نفسه بالنسبة للطائرات بدون طيار، وفي مجال الدفاع الجوي، حيث شاهد الشعب الإيراني ما قلناه في الماضي حول قدراتنا في تصنيع الرادارات والصواريخ في اسقاط أكبر وأكثر طائرات التجسس الأميركية تطوراً.

واعتبر قائد القوة الجو- فضائية للحرس الثوري، ان الردع والحفاظ على القوة هو مثل الحفاظ على التوازن في ركوب الدراجات الهوائية، مضيفا: إذا لم نتحرك سنتخلف عن العدو، ولهذا السبب تستمر أنشطة الردع وجهودنا لتحسين قدراتنا يوما بعد يوم، ونعد الشعب الايراني بأننا لن نواجه أية مشاكل في هذا المجال.