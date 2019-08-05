الأدميرال فدوي: أمريكا عاجزة تماما أمام القوة البحرية للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن الادميرال علي فدوي اعتبر في تصريح له، الحرب الاعلامية استكمالاً للحرب الاقتصادية التي يشنها العدو على ايران.

وأضاف، إن القضية الرئيسية اليوم هي تحويل القوة الدفاعية والإنجازات العظيمة للثورة الإسلامية وخطاب المقاومة ومقارعة الاستكبار والتي جعلت إيران الإسلامية تجتاز مرحلة الردع وأجبرت العدو على المحاولة بجدية وبشكل منفعل لخلق ردع في مواجهة قوة ايران.

واشار نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية إلى تاريخ المواجهة بين القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية والأمريكيين في الخليج الفارسي وعجز الامريكيين خلال 40 عاماً امام الشعب الايراني، قائلاً، ان الامريكيين تلقوا الهزيمة في ساحة مواجهة ابناء الشعب الايراني في بحرية حرس الثورة الاسلامية.