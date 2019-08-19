ظريف : قرارات امريكا الاحادية لا تقتصر على ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع ظريف، اليوم الاثنين على امتداد زيارته الحالية للعاصمة الفنلندية، بوزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية في حكومة هلسنكي "ويلي اسكيلاري".

ونوه وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء، الى توقعات رجال الاعمال والتجار قبال اوروبا في اطار الاتفاق النووي؛ مضيفا ان فنلندا بوصفها الرئيسة الدورية للاتحاد الاوروبي تضطلع بدور مؤثر في تنفيذ هذا الاتفاق وتطبيع العلاقات التجارية الايرانية.