ظريف يلتقي نظيرته السويدية في ستوكهولم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى نظيرته السويدية مارغوت فالستروم في ستوكهولم، ومن المقرر ان يلتقي ظريف اليوم الثلاثاء ايضا وزير التجارة رئيس الجانب السويدي في اللجنة المشتركة مع ايران آن لينده، ورئيس الوزراء وزير الخارجية السابق كارل بيلت بالاضافة الى اريك هونل رئيس شركة "بولك" المالكة لناقلة النفط البريطانية الموقوفة في ايران.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل مساء امس الى السويد المحطة الثانية في جولته الاوروبية التي بدأها بفنلندا وتشمل النرويج وفرنسا ايضا. /انتهى/.