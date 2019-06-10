ظريف يستقبل نظيره الالماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استقبل نظيره الالماني "هايكو ماس" الذي وصل الى طهران اليوم الاثنين (10 يونيو/ حزيران) على رأس وفد دبلوماسي.

ومن المقرر أن يتم البحث حول قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وقضايا اقليمية ودولية الى جانب موضوع استمرار التعاون بين ايران واوروبا في اطار الاتفاق النووي.

ووفقا لهذا التقرير سوف يجيب كل من وزارء الخارجية لايران والمانيا على اسئلة الصحفيين ضمن مؤتمر صحفي يقام بعد لقائهما.

بالإضافة إلى لقاء الدكتور ظريف، سيلتقي وزير الخارجية الألماني أيضا مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في البلاد، بما في ذلك حجة الإسلام حسن روحاني رئيس الجمهورية./انتهى/.