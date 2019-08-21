الجعفري: الاحتلال التركي يدخل أصنافاً من الإرهابيين إلى سوريا ويمدهم بالسلاح

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مندوب سورية الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​بشار الجعفري​ أشار خلال جلسة لمجلس الأمن​ في ​نيويورك​ إلى ان منطقة ​الشرق الأوسط​ شهدت أهوالاً ومآسي جراء تغليب الدول الاستعمارية مصالحها الضيقة واللاأخلاقية.

وشدد على أن أي نظرة موضوعية يجب أن تنبع من أن السبب للنزاعات احتلال ​إسرائيل​ للأراضي العربية بما فيها ​الجولان​ السوري المحتل.

وأكد ضرورة إلزام ​الولايات المتحدة​ وحلفائها بمن فيهم قوات الاحتلال التركي بإنهاء وجودهم العسكري اللاشرعي على أراضي سوريا ووقف دعمهم للإرهاب، كاشفا ان"الاحتلال التركي أدخل أصنافاً من ​الإرهابيين إلى ​الأراضي السورية​ ودفع بآلياته العسكرية داخل سوريا دعماً للتنظيمات الإرهابية. /انتهى/.