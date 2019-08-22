وزير الدفاع الإيراني: حققنا إنجازات عسكرية في مختلف المجالات في ظل العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد امير حاتمي صرح خلال مراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى أن إيران وصلت الى مرحلة باتت فيها جميع صواريخنا دقيقة جداً، مبيناً أن منظومة 373 قادرة على رصد وكشف انواع الطائرات المضادة للرادارات والصواريخ.

ولفت الى ان الصناعات الدفاعية الايرانية تولت تقديم الدعم لدبلوماسيتنا وتابع : الصناعات الدفاعية الايرانية جاءت لتكون داعما للقوات المسلحة عبر تطورها المضطرد ، واننا اليوم ننتج صواريخ دقيقة قادرة على اصابة اهدافها ، واتجهنا نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا .

واستطرد وزير الدفاع قائلا انه تمكنا من صناعة هذه التقنيات الدفاعية تحت تأثير الحظر الظالم على بلادنا واضاف : ايران تحتل اليوم المرتبة العشرين بالعالم من حيث قدراتها الدفاعية وهي قادرة على التصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى فضلا عن المتوسطة والقريبة .

وفيما لفت الى ان كافة الانجازات الدفاعية تتم بمشاركة المؤسسات الايرانية قال : اكدنا على مد يد السلام للجميع خلال لقاءاتنا مع مختلف دول العالم وبلدان المنطقة . /انتهى/.