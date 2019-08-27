المتحدث باسم القضاء : إصدار أحكام بالسجن لثلاثة أشخاص بعد إدانتهم بالتجسس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم القضاء الايراني غلامحسين اسماعيلي عقد اليوم الثلاثاء مؤتمره الصحفي التاسع وأجاب على أسئلة الصحفيين والمراسليين .

وشدد المتحدث باسم القضاء أن السلطة القضائية لن تتوانى في مكافحة الفساد ولن تكون منحازة لأي جهة في أحكامها القضائية ، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة لها مسؤوليات في ما يتعلق بمتابعة ملفات الفسد والكشف عن المفسدين.

وعلى صعيد آخر أشار اسماعيلي إلى أحكام القضاء الايراني بحق ثلاثة أفراد أدينوا بتهمة التجسس وقال في هذا الصدد" القضاء الايراني اصدر أحكام بالسجن بحق ثلاثة أشخاص بعد ادانتهم بتهمة التجسس لأطراف خارجية".

وتابع "لقد أدين شخص يدعى " ارس أميري" بعد أن ثبت تواصله مع بريطانيا ونفوذه في الثقافي من خلال المجتمع الفني ومحاولات المساس بأمن البلاد وقد حكم عليه بالسجن 10 أعوام وحرمانه لسنتين من النشاط الاجتماعي".

وأضاف " كما حكم على المدعو علي جوهري بعد التثبت من اتصاله بالموساد الإسرائيلي وقد حكم عليه كذلك عشرة أعوام".

وحول جاسوس أخر قال المتحدث باسم القضاء " كما هناك أمرأة مجنسة تدعى أنوشه آشوري فرد وتحمل الجنسية البريطانيا بالاضافة إلى الجنسبة الايرانية وقد كانت تتواصل مع المؤساد الإسرائيلي وقامت بنقل الكثير من المعلومات لهذا الجهاز الاستخباراتي وقد كان حكمها 10 أعوام"./انتهى/