نعيم قاسم:ليس غريباً التلاقي بين إساءة الغرب للمسلمين ودعم أمريكا لتحركات "داعش" لقتل الباكستانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، بحث خلال لقائٍه وفدًا من الهيئة الإدارية لهيئة "علماء بيروت"، الأوضاع العامة وقد جرى التركيز على موضوعَيْ إهانة القرآن الكريم وتفجير بيشاور في باكستان.

وأكَّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنَّ الإهانة المتعمدة للقرآن الكريم في السويد وهولندا وعدد من الدول الغربية وبرعاية حكوماتها تدلّ على مستوى الظلم والعدوان تجاه المسلمين الذين لم يقبلوا الخضوع لانحرافهم ومبادئهم.

ورأى أنَّه "ليس غريبًا التلاقي بين الغرب في إساءته للمسلمين وتحرك "داعش" المدعوم أميركيًا في قتل وجرح المئات في باكستان، كدلالة عن الإفلاس والانحطاط في المستوى الإنساني لهؤلاء".

وشدَّد الشيخ قاسم على أنَّه "علينا أن نرفع الصوت عاليًا، ونتصدى لكل أشكال العدوان على إنساننا، وأن نتعاون جميعًا لمواجهة الشر العالمي بلبوس الحداثة".