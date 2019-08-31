غريب آبادي: إيران جادّة بشأن خفض التزاماتها حيال الاتفاق النووي

وقال كاظم غريب أباد ، سفير إيران وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: "إن التقرير الجديد للمدير العام المؤقت للوكالة وضمن تاكيده مجددا بالتزام إيران بالاتفاق النووي يشير الى قرارات ايران الجديدة التي اعلنت عها مؤخرا.

واعتبر كاظم غريب أباد التقرير السادس عشر للمدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن صدقية ايران في الالتزام بالاتفاق النووي بأنه علامة على حسن نية إيران في الحفاظ على التعددية في العلاقات الدولية وودليل عن التزامها بالتعهدات الدولية .

وأضاف انه في هذا التقرير ، كما هو الحال في التقارير الخمسة عشر السابقة للمدير العام ، تم التاكيد على ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية واصلت مهام المراقبة والتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي .

وذكر أيضًا أن التقرير الجديد للمدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية اشار بشكل صريح إلى ايعاز المجلس الأعلى للأمن القومي بوقف بعض الإجراءات الإيرانية في الاتفاق النووي في اطار أحكام المادتين 26 و 36.

وتابع: إن إيران عازمة وجادة في اتخاذ الخطوات المعلنة في قرارها الأخير ، وكما ذكرت طهران مرارًا وتكرارًا ، يعد الوفاء الكامل والصادق بالالتزامات من قبل جميع الأطراف يعد دعامة اساسية لديمومة الاتفاق النووي وإذا كنا نتطلع الى الحفاظ على الاتفاق النووي فيتعين على الأعضاء الباقون في الاتفاق النووي ان يضمنوا استفادة ايران من مزايا الاتفاق النووي عبر اتخاذ الاجراءات العملية العاجلة والمتناسبة مع وضع البرنامج الزمني المعلن ./انتهى/