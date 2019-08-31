"ليندال ساكس" سفيرة جديدة لاستراليا في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الخارجية الاسترالية أعلنت في بيان لها عن تعيين "ليندال ساكس"، سفيرةً لها في طهران، والتي سبق لها تمثيل بلادها في لبنان والعراق.

وبحسب وسائل اعلام استرالية فان " ساكس" ستحل مكان السفير الحالي "يان بيكز".

يأتي ذلك في الوقت الذي انضمت استراليا الى التحالف البحري الذي تقوده اميركا في الخليج الفارسي بذريعة ما تسمیه مواجهة "التهديد الايراني" ، حيث تقول استراليا إن انضمامها للتحالف يهدف لايجاد الاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ولا تسعى لتوتير العلاقات مع طهران. /انتهى/.