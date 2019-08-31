السعودية تنشر الوهابية في آسيا بمليارات الدولارات

وكالة مهر للأنباء- رامين حسين آباديان: تحكم المملكة العربية السعودية قرابة قرن من الزمان منطقة الحجاز ومعظم شبه الجزيرة العربية وفي هذه الفترة الطويلة نسبيا لم يقصر أي من الحكام السعوديين في نشر والترويج للمذهب والفكر الوهابي المتطرف وقد بذلوا في هذا السبيل مليارات الدولارات وقد ازدادات هذه المساعي في ظل حكم الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وتعد منطقة شرق آسيا من المناطق الهامة والحساسة التي تحاول المملكة العربية السعودية ومنذ ستينيات القرن الماضي الاستثمار فيها والعمل على نشر الفكر الوهابي هناك وقد أعطت السعودية اهتماما خاصا في دول ضعيفة اقتصاديا كالاوغاندو وتانزانيا وكنيا. وقد شملت الدعوة السعودية للفكر الوهابي فوضى وحالات عنف كثيرة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في شرق أفريقيا.

في إطار جهودهم لتعزيز الوهابية في أجزاء مختلفة من إفريقيا ، بما في ذلك في شرق إفريقيا ، شن السعوديون هجمات دعاية وحشية ضد الشيعة في أنحاء مختلفة من البلاد. في الواقع ، كانت الإستراتيجية الأساسية للسعوديين في إفريقيا دائمًا هي نشر الوهابية العنيفة.

دفعت نتائج الترويج للوهابية في البلدان الأفريقية ، بما في ذلك كينيا وأوغندا وتنزانيا ، أعمال العنف من قبل أتباع الفكر المتشدد، وهذا هو السبب في أن وسائل الإعلام السعودية كانت مترددة في تحمل مسؤولية هذه الأفعال. وتزعم هذه الوسائل الإعلامية أنها تغطي توسع إيران للشيعة في الدول الإفريقية لتغطية على انتشار العنف الوهابي ، في حين أن ظهور التشيع وتعزيزه في القارة السوداء له جذور داخلية وليس خارجية.

إن ادعاء وسائل الإعلام السعودية المنظم بشكل جيد ضد الجمهورية الإسلامية للتستر على العواقب الوخيمة للوهابية في البلدان الأفريقية بينما لم تكن إيران وراء انتشار التشيع في إفريقيا. ولكن على العكس من ذلك ، كما ذكرنا سابقًا ، كانت المملكة العربية السعودية وما زالت تفعل الكثير في التوسع الوهابي في القارة السوداء.



على سبيل المثال ، كانت استراتيجية المملكة العربية السعودية في وقت سابق هي منح أكثر من 5000 منح جامعية في المملكة العربية السعودية للمسلمين في كينيا وتنزانيا وأوغندا. في الواقع ، كانت المملكة العربية السعودية تحاول جلب جيل جديد من رجال الدين الذين درسوا في جامعات البلاد ، وخاصة جامعة المدينة المنورة ، إلى قمة التجمعات الإسلامية في هذه البلدان ، وبالتالي زيادة مكانتها في أفريقيا.

أنفقت المملكة العربية السعودية مئات المليارات من الدولارات على مدى العقود الماضية للتأثير على تفكير الدول الأفريقية ، وخاصة دول شرق إفريقيا. نفذت عائلة آل سعود العديد من المشاريع على مدار السنوات الماضية ، بما في ذلك بناء المدارس والمساجد والمواقع الثقافية ، لتعزيز الوهابية وتقويض الفكر الأفريقي. هذه جزء من سلسلة من الجهود السعودية لتعزيز الوهابية في أفريقيا.

ومع ذلك ، يوجد في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر أكثر من سبعين قناة فضائية دينية بلغات مختلفة ، مما ينشر المواد المثيرة للخلاف في جميع أنحاء المنطقة وأفريقيا ، مما يوفر الأساس للتوسع الوهابي في القارة السوداء. بالإضافة إلى الاستثمار بكثافة في الدول الأفريقية لتعزيز الوهابية ، وقد أرسل السعوديون مبالغ كبيرة.



وفقًا لآخر التقارير ، شارك عشرات المغتربين الوهابيين من المملكة العربية السعودية رسميًا في الدعاية الوهابية بالإضافة إلى المشايخ والأئمة السعوديين والجماعات التابعة للسعودية ، والذين يعملون في كثير من الأحيان في الجامعات السعودية. انهم يتلقون الأموال الطائلة من آل سعود إزاء ما يقومون به من دعاية وترويج للفكر الوهب المتطرف. لقد قام هؤلاء الوعاظ بترويج الوهابية في المساجد والمدارس الإسلامية في دول شرق إفريقيا ، وفي الاحتفالات الدينية.

يقوم آل سعود بالكثير من أعماله للترويج للوهابية في البلدان الأفريقية تحت ستار الأنشطة التنظيمية تحت مظلة "ديانة الإسلام". تتخذ هذه المنظمة العالمية من مكة مقراً لأكثر من 5 سنوات. على مدار العقدين الماضيين ، أنشأت المنظمة عشرات الوحدات السكنية للباحثين الوهابيين في مدن وقرى شرق إفريقيا وتشجع الوهابية بشكل غير مباشر عبر القارة.

