نتيناهو يصدر أوامر جديدة حول عملية حزب الله

وتوجه نتنياهو الى وزارة الحرب لعقد اجتماعات مع هيئة الاركان والاستخبارات لمتابعة التطورات عند حدود لبنان.

وذكر الاعلام العبري أن نتنياهو طلب من الأمريكيين والفرنسيين الضغط لوقف التصعيد.

وأفاد مراسل العالم بأن الرقابة العسكرية الاسرائيلية تفرض تعتيما كاملا على العملية وتمنع النشر او الحديث عن العملية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إت جيش الاحتلال لن يكشف عن تفاصيل العملية حتى لا يقدم معلومات عنها لحزب الله.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال إلغاء جميع الاعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان.

ودعت قوة اليونيفيل في جنوب لبنان جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" إثر التصعيد.