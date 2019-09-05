انفجار ضخم في كابل قرب منطقة السفارات الأجنبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات أن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، صرح بأن الانفجار العنيف الذي شهدته العاصمة كابل صباح اليوم الخميس ناتج عن انفجار سيارة صالون مفخخة، والشرطة فرضت طوقاً على المنطقة".

وأفاد المسؤول بوزارة الصحة الأفغانية، نظام الدين جليل، بوصول ثلاثة عشر جريحا إلى المشفى حتى الآن، إثر انفجار كابول.

وتشهد أفغانستان أعمال إرهابية بشكل شبه يومي، إذ أعلنت الداخلية الأفغانية، الثلاثاء الماضي، أن 16 شخصاً قتلوا وأصيب 119 آخرين في الانفجار الضخم بالقرب من "القرية الخضراء" الذي يرتاده أجانب في مدينة كابول، الليلة الماضية، والذي تبنته طالبان. /انتهى/.