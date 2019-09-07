ظريف يغادر جاكرتا عائدا الى طهران

وكان وزير الخارجية الايراني قد بدا جولته مساء الثلاثاء بزيارة بنغلاديش حيث اجرى محادثات مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد ورئيسة البرلمان شيرين شرمين جودري ووزير الخارجية عبدالمؤمن للبحث في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية المهمة وذات الاهتمام المشترك.

والتقى ظريف في دكا جمعا من المفكرين واساتذة اللغة الفارسية كما شارك في المنتدى الثالث للدول المطلة على المحيط الهندي والقى كلمة فيه تطرق خلالها الى اخطار نهج الاحادية والتطرف والارهاب الاقتصادي.

وفي جاكرتا اجرى وزير الخارجية الايراني صباح اليوم الجمعة محادثات مع نظيرته الاندونيسية رتنو مرسودي للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني اجرى العديد من الزيارات خلال الفترة الاخيرة والتي شملت قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج ومن ثم فرنسا التي زارها مرتين.

كما قام بجولة شملت الصين واليابان وماليزيا وبعدها زار روسيا قبل بدء جولته الاخيرة التي تضمنت بنغلاديش واندونيسيا.