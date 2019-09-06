ظريف يبحث مع نظيرته الأندونيسية القضايا الدولية وقضايا العالم الاسلامي

وبحث ظريف ومرسودي خلال هذا اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية وقضايا العالم الاسلامي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار قبل ذلك بنغلاديش والتقى رئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان ووزير الخارجية فيها.

كما التقى جمعا من المفكرين واساتذة اللغة الفارسية في بنغلاديش ومن ثم شارك في ملتقى للدول المطلة على المحيط الهندي والقى كلمة فيه.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني اجرى العديد من الزيارات خلال الفترة الاخيرة والتي شملت قطر والكويت والدول الاسكندنافية، فنلندا والسويد والنرويج، ومن ثم فرنسا التي زارها مرتين.

كما قام بجولة شملت الصين واليابان وماليزيا وبعدها زار روسيا قبل بدء جولته الاخيرة التي تضمنت بنغلاديش واندونيسيا.